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Повестки в "Дие": эксперт сказал, насколько быстро можно запустить эту функцию

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Повестки в "Дие": эксперт сказал, насколько быстро можно запустить эту функцию

Верховная Рада готовит законопроект о мобилизации: будут повестки по электронной почте / Фото: ТСН.ua

По мнению Корсуна, в случае ухудшения ситуации такой вариант может быть реализован.

Электронные повестки в "Дие" запустить очень просто. Речь идет о технологической составляющей, а не юридической или политической.

Об этом в интервью Telegraf рассказал эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун.

"Просто к "Дие" можно "прикрутить" еще один функционал и сообщать о повестке дня, ведь каждый пользователь "Дии" идентифицирован с ног до головы. Если ситуация с мобилизацией ухудшится, запустить эту функцию — это несколько дней", — убежден он.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что повесток у "Дие" не будет никогда.

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