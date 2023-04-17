Повестки в "Дие": Федоров отреагировал на слова Вениславского

Министр призвал сохранять спокойствие.
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в очередной раз опроверг планы властей о рассылке повесток через приложение "Дия".
Об этом министр написал в Сети, добавив фото своей реакции на противоположную информацию.
Он заверил, что такой услуги нет ни в разработке, ни в планах.
"Когда в Интернете снова пишут, что повестки будут в "Дие". Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", – говорится в заявлении Федорова.
Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам нацобороны Федор Вениславский заявил, что в настоящее время в Украине нет технической возможности, чтобы запустить повестки в "Дие", однако в будущем эту инициативу реализуют.
Отметим, что в феврале Федорову также пришлось опровергать планы Минцифры о введении нового сервиса с повестками в "Дие". Кроме того, министр уверял, что в приложении пока не будет и цифровых военных билетов.
Добавим, после введения накануне электронных повесток в РФ советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк принялся уверять, что в настоящее время в государстве нет необходимости вводить такие повестки.
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