Повестки в "Дие": Федоров отреагировал на слова Вениславского

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в очередной раз опроверг планы властей о рассылке повесток через приложение "Дия".

Об этом министр написал в Сети, добавив фото своей реакции на противоположную информацию.

Он заверил, что такой услуги нет ни в разработке, ни в планах.

"Когда в Интернете снова пишут, что повестки будут в "Дие". Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", – говорится в заявлении Федорова.

Фото из Telegram-канала Михаила Федорова

Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам нацобороны Федор Вениславский заявил, что в настоящее время в Украине нет технической возможности, чтобы запустить повестки в "Дие", однако в будущем эту инициативу реализуют.

Отметим, что в феврале Федорову также пришлось опровергать планы Минцифры о введении нового сервиса с повестками в "Дие". Кроме того, министр уверял, что в приложении пока не будет и цифровых военных билетов.

Добавим, после введения накануне электронных повесток в РФ советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк принялся уверять, что в настоящее время в государстве нет необходимости вводить такие повестки.

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