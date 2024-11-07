Повестки в первую очередь получают те, кто не платит налоги – Шмыгаль

По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов.

Принцип "воюй или работай" уже начал действовать: его суть состоит в том, что военнообязанные, которые не платят налоги, в первую очередь получают повестки на мобилизацию через систему "Оберіг".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

Цель такого подхода – стимулировать граждан к официальному трудоустройству и уплате налогов, что будет способствовать пополнению бюджета и укреплению обороноспособности.

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"Этот принцип уже введен. По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям", – сказал он.

Напомним, что в ноябре этого года в мобильном приложении "Резерв+" появится функция оформления отсрочки от призыва в армию во время мобилизации. Воспользоваться ею смогут три категории военнообязанных.