Повестки в почтовых ящиках: законно ли это и что делать, если пришел штраф за неявку в ТЦК

Юрист объяснила, что грозит за неприбытие в ТЦК по повестке из почтового ящика.

Военнообязанные в Украине информируют о необходимости посетить ТЦК, в частности, из-за повесток в почтовых ящиках. За неприбытие по повестке предусмотрена ответственность.

Как узнать, выписали ли штраф в такой ситуации и нужно ли его платить, объяснила юрист юридической фирмы GRACERS Анастасия Цибулько в комментарии РБК-Украина.

Что грозит за неприбытие в ТЦК

Единственным способом узнать, выписали ли человеку штраф за неявку по повестке, если его вкидывали в почтовый ящик, есть проверить, открыто ли исполнительное производство в Реестре исполнительных производств, говорит юрист. Также это можно проверить с помощью "Дии".

"Обычно за игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За нарушение этой статьи на лицо может быть возложена обязанность уплатить штраф", - обращает внимание Анастасия Цыбулько.

Какой размер штрафа может быть за неявку в ТЦК

Размеры штрафов пока таковы:

для граждан – от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн);

для должностных лиц – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

Однако, если правонарушение совершается повторно, размер штрафа возрастает:

для граждан – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

для должностных лиц – от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 грн до 8500 грн).

Нужно ли оплачивать такой штраф

Ситуация, когда человеку вручили повестку, вложив ее в почтовый ящик, незаконна в соответствии с действующим законодательством, обращает внимание специалист юридической компании.

"Согласно постановлению Верховного Суда от 14 декабря 2021 года, надлежаще вручена только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Вручение повестки через почту не может быть личным, и к тому же лицо не имеет реальной возможности поставить подпись о ее получении", – объясняет Анастасия Цыбулько.

По ее словам, оплата такого штрафа будет означать, что человек признает свою вину в совершении этого правонарушения, хотя незаконные действия совершили именно ТЦК и СП.

"Если такая ситуация снова повторится, то человеку выпишут еще больший штраф за повторное совершение правонарушения. Более того, Национальной полиции Украины будет предоставлено право осуществить в отношении такого лица административное задержание за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации", – предупреждает юрист.

Специалист добавляет во избежание этих последствий не стоит оплачивать такой штраф.

Что делать, если пришел штраф за неприбытие в ТЦК

"Его следует обжаловать в судебном порядке. Для представления обжалования постановления ТЦК и СП о наложении административного взыскания предоставляется срок 10 дней. Однако очевидно, что если вам вручили повестку путем направления на почтовый ящик, то данный срок уже давно истек. В таком случае вам стоит подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления", – рекомендует Анастасия Цыбулько.

Напомним, Верховная Рада Украины должна принять во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Пока закон не вступил в силу в Украине действует положение о военном учете, утвержденном Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности. Есть несколько категорий граждан, которые должны прийти в ТЦК и СП в апреле без повестки.

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