Повестки в Полтаве разносят в сопровождении полицейских: в ТЦК объяснили причину

Адресное оповещение военнообязанных граждан в Полтаве, проводимое работниками ТЦК в сопровождении представителей полиции, призвано сэкономить время на розыскные мероприятия.

Такое объяснение сделал спикер областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава".

По его словам, вручение мобилизационных повесток по месту жительства является основным способом оповещения, поскольку в ТЦК есть данные о военнообязанных и один из пунктов – это его адрес проживания.

Если гражданин нарушает правила военного учета уже не в первый раз, объяснил Истомин, его могут доставить принудительно работники полиции.

“Как было раньше? Он [военнообязанный] нарушает правила военного учета, не появляется по повестке, его данные передаются в полицию и далее идут розыскные меры. Теперь розыскных мер можно избежать, потому что вот он есть и его не нужно искать", — отметил спикер ТЦК.

В рамках усиления мобилизации, по его словам, в Полтаве представители ОСМД обязаны предоставлять доступ к подъездам.

"Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче повестки как о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК", — добавил Роман Истомин.

Уведомление в общественных местах он называет "вынужденной мерой", поскольку не все выполняют правила военного учета и проживают по тому адресу, который они в последний раз подавали в ТЦК.

“Возникла потребность уведомления в общественных местах, на блокпостах. Если говорить о спортзалах, тренажерных залах, они не что иное, как общественное место, поэтому представители ТЦК абсолютно законно туда заходят и там работают", — отметил Роман Истомин.

Напомним, в Киевской области территориальные центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и органы местной власти вводят усиление мобилизации граждан.

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