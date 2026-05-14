Повестки в телефоне: как в Раде решили изменить работу ТЦК и реально ли это

Мобилизация в Украине

В Украине планируется радикально изменить систему мобилизации, превратив территориальные центры комплектования (ТЦК) в сервисные центры. Соответствующий законопроект № 15236 был зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом от «Слуги народа» Максимом Заремским. Документ обещает сделать принудительную «бусификацию» юридически невозможной и перевести весь процесс призыва в прозрачный цифровой формат.

Цифровизация вместо рейдов: что предлагает реформа

Главный акцент реформы — полный перевод взаимодействия между государством и военнообязанным в цифровой формат. Вместо контактов на улицах авторы предлагают использовать электронный кабинет.

Основные новшества проекта:

Электронные повестки: возможность вручения вызовов в ТЦК онлайн с фиксацией факта получения в системе.

Сервисный подход: ТЦК должны не «искать и ловить», а консультировать граждан по поводу их прав, помогать с документами и объяснять логику призыва.

Прозрачность данных: граждане получат доступ к информации о своей пригодности, отсрочке или пребывании в резерве онлайн.

«Электронные повестки и кабинеты делают невозможными массовые „рейды“, поскольку каждое действие системы становится цифровым следом, который трудно подделать или скрыть», — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

Видеофиксация и контроль

Чтобы предотвратить превышение полномочий, проект закона предлагает обязать работников ТЦК проводить видеофиксацию всех контактов с военнообязанными. Это должно создать доказательную базу в случае конфликтов. Также предполагается создание независимого органа для рассмотрения жалоб и усиления персональной ответственности работников ТЦК за нарушение.

Кроме того, реформа предполагает децентрализацию: функции учета, администрирования и принятия решений внутри учреждений будут разделены, чтобы минимизировать коррупционные риски.

Будут ли повестки в «Дии»

Несмотря на амбициозные планы, изложенные в законопроекте № 15236, официальные представители профильных министерств занимают твердую позицию по внедрению электронных вызовов в существующие государственные сервисы. В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что не планируют превращать сервисные инструменты в средства контроля.

И.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью SPEKA был максимально категоричен: «Минцифры не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в „Дии“, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной». По его словам, если изменить логику работы «Дии», миллионы людей просто перестанут доверять приложению.

Чего ожидать от «Резерв+»

Аналогичный ответ дают и в Министерстве обороны Украины относительно применения «Резерв+». В ведомстве официально опровергли слухи о рассылке онлайн-повесток, назвав такую информацию «сознательным искажением фактов» или «недоразумением».

«В приложении „Резерв+“ такой функциональности нет, и никакие работы над ее созданием не ведутся. В украинском законодательстве вообще не существует такого юридического поняти, как электронная повестка», — сообщили в Минобороны для «РБК-Украина».

Разработчики команды «Резерв+» также призывают украинцев доверять только проверенным источникам. Они подчеркивают, что приложение создавалось как инструмент для быстрого и прозрачного взаимодействия — обновления данных и доступа к информации без бумажной волокиты, а не для рассылки «писем счастья».

В то же время военный юрист Тарас Боровский в эфире «Вечір.LIVE» отметил, что хотя государство движется в направлении цифровизации, в ближайшее время ждать радикальных изменений не стоит. Он предположил, что в будущем повестки могут поступать на электронную почту, поскольку во время обновления данных миллионы граждан добровольно внесли эти контакты в реестры, однако такие вызовы остаются лишь прогнозом, а не реальностью.

«Шансов нет»: что говорят в Раде

Несмотря на общественный резонанс, в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к инициативе относятся скептически. Член комитета Федор Вениславский в комментарии «РБК-Украина» назвал законопроект «личной инициативой» депутата-мажоритарщика.

«Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он не имеет ничего общего с тем, который нарабатывает Минобороны. Шансов, что этот законопроект будет рассматриваться в зале парламента, нет», — заявил Вениславский, добавив, что такие инициативы часто регистрируются для формирования узнаваемости политиков.

