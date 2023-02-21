Повестки в Украине могут выдаваться под видеозапись: что известно

Сотрудники территориальных центров комплектования получат видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток для "объективных оценок конфликтов".

Об этом Радио Свобода рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события (одессита жестко задержали у остановки общественного транспорта – Ред.), мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", — объяснила она.

Комментируя скандальное вручение повесток в Одессе, Гуменюк подчеркнула, что подобные случаи "не так системны, как их пытаются представить". Она заметила, что осуждает силовой способ вручения повесток.

По словам Гуменюк, иногда на улицах нарушителей задерживается группа военных и полицейских. Совершивший правонарушение устраивает провокации. В частности, демонстративно кричит о насильственном вручении повестки. Все эти случаи активно подхватываются российской пропагандой, добавила она.

Напомним, одессе военные силой задержали и отвезли в служебное помещение мужчины во время попытки вручить ему повестку. Это объяснили тем, что военнообязанный оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки.

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