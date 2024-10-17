Повестки в Украине получают те, кто имеет отсрочку и забронированные: что делать

Повестки в Украине присылают в том числе военнообязанные, имеющим отсрочку и забронированные.

Адвокат Кишеня Владимир в своем TikTok рассказал, что в таком случае говорят делать в ТЦК СП.

По его словам, в течение прошлой недели три его клиента, которым помогли оформить отсрочку, обратились с таким вопросом. Повестки они получили на почту и явились с ними в ТЦК.

"На вопрос, зачем нам шлете повестки, ведь у нас оформлена отсрочка, услышали, что повестки шлем не мы, этим занимается Генеральный штаб, все вопросы туда. Ну и раз вы уже пришли, то давайте вы пройдете военно-врачебную комиссию", - рассказал адвокат.

Они отказались от прохождения ВЛК, на что услышали, что тогда ждите следующих повесток.

"Подводя итог все вышеизложенное, у меня есть два предположения. Первый вариант – повестки посылаются тупо всем. Не разбираясь, у кого есть право на отсрочку, бронирование. Напечатали 900 тысяч – 900 тысяч отправили. Кто не явился, получил штраф. И дальше, пусть ходят по судам, и доказывают, что они ничего не нарушали”, – говорит адвокат.

Другой вариант, исходя из слов работников ТЦК СП, повестки присылаются тем военнообязанным, которые не приходили ВЛК больше одного года.

Напомним, в Украине "остановили" мобилизацию некоторых мужчин.

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