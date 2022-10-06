"Повестки выдают всем: и студентам, и больным": в Луганской области продолжается мобилизация в ряды армии РФ

В частности, на Старобельщине и Кременщине россияне начали частичную мобилизацию. Впрочем, повестки в армии раздают и студентам, и людям непризывного возраста.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Почему не принудительная, а именно частичная — объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация. Выдают всем без разбора — и студентам, и больным, и старикам", — говорится в сообщении.

В Старобельском районе россияне вместе с военкомами ходят по дворам и раздают повестки. Такая же ситуация и в Кременной, подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, в захваченном Мелитополе мужчин ловят прямо на улицах. Их забирают в комендатуру или так называемый военкомат, созданный в городе.

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