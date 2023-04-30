Повестку могут вручить через родственников: юрист объяснил, в каких случаях

Вызов в военкомат может получить кто-то из родственников, постоянно проживающий с военнообязанным и которому уже исполнилось 18 лет.

Во время общей мобилизации и военного положения в Украине мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут вызвать в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнокоматов). При этом повестку военнообязанному в некоторых случаях могут вручить через родственников.

Такое разъяснение сделал юрист Максим Шинжирбаев в эфире "7 канала".

По его словам, повестка считается врученной должным образом, если она была заранее выдана, заполнена лицами, вызывающими военнообязанного и выдана ему под подпись.

Однако этот документ также может получить кто-то из родственников. Это возможно, если военнообязанный постоянно проживает с лицом, получающим повестку, и этому лицу уже исполнилось 18 лет.

“Например, лицу исполнилось 18 лет, он подлежит срочной военной службе. Повестку могут вручить через его родителей, если они живут вместе. Однако когда, например, 40-летний военнообязанный живет отдельно, но прописан у родителей, то в таком случае невозможно через родственника вручить.Только если доподлинно известно, что лицо там проживает постоянно”, – подчеркнул юрист.

Максим Шинжирбаев добавил, что повестку обязательно должны выдать собственноручно, а не отправлять по почте. Неправильным вручением повестки является оповещение через вайбер, телефон или смс.

Юрист напомнил, что отказ от вручения надлежащим образом оформленной повестки может стать основанием для уголовного обвинения.

"Это уже, по сути, уклонение [от мобилизации]", — отметил Шинжирбаев.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал об этапах вручения повесток в Украине во время мобилизации.

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