Повестку невозможно обжаловать ни в одном суде: постановление Верховного Суда

Истец просил признать противоправными действия ТЦК по вручению ему повестки, однако суд отказал в открытии производства.

Повестка в ТЦК не может быть обжалована ни в одном суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения о необходимости выполнить военскую обязанность в соответствии с законом.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Истец просил признать противоправными действия ТЦК по изготовлению и вручению ему повестки о прибытии в военкомат. В кассационной жалобе в Верховный Суд мужчина указал, что подпись на повестке в. о. начальник ТЦК подделана, а сам документ сфальсифицирован. Кроме того, отсутствовали предписания на оповещение, вручение повестки, дата и не указана цель вызова. Истец утверждал, что повестку подписывает исключительно начальник ТЦК и она должна быть вручена лично или уполномоченными лицами. Истец также указывал, что в его случае должен быть составлен акт об отказе от получения повестки, но это не было сделано. В жалобе говорилось, что попытка вручения истцу "незаконной повестки" привела к тяжким последствиям для него — возбуждено уголовное дело по статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации".

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд постановил, что судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства. Понятие "иск, который не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства" следует толковать шире: указанное означает, что иск вообще не подлежит судебному разбирательству.

Когда суд первой инстанции отказал истцу в открытии производства, исходил из того, что, учитывая предмет иска, он не подлежит рассмотрению как в порядке административного судопроизводства, так и в судебном порядке вообще. Суд первой инстанции пришел к выводу, что само уведомление о вызове в ТЦК оформляется в виде повесток, и действия ответчика о вручении составленной и врученной повестки не являются решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства.

То есть, указанное свидетельствует, что субъект властных полномочий не нарушил прав, свобод или интересов истца на момент его обращения в суд.

Соответственно, какие-либо замечания по содержанию и оформлению повестки также не являются решениями или действиями субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства.

Верховный Суд по этому делу отметил, что изготовление ТЦК повестки, которую истец считает сфальсифицированной, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАСУ. Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

В то же время обязанность явиться по вызову в ТЦК установлена не повесткой, а Законом №2232-XII.

Обстоятельства несогласия истца с действиями ТЦК и последствиями могут быть предметом рассмотрения и оценки в порядке административного судопроизводства.

Верховный Суд отметил, что сами действия ТЦК по изготовлению и вручению истцу повестки, составленной во исполнение закона по воинской обязанности, не свидетельствуют о факте нарушения субъектом властных полномочий прав, свобод или интересов истца. Однако доказательства нарушения ТЦК процедуры вручения повестки и преждевременного/необоснованного обвинения в нарушении истцом закона о мобилизации могут быть предметом проверки судом в рамках соответствующего уголовного производства.

Следовательно, Верховный Суд не удовлетворил жалобу истца.

К слову, ранее ТСН.ua объяснил все о правилах выдачи повесток в Украине: кто и где имеет право вручать, о процедуре вручения и отказа.

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