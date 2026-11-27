Повестка в ТЦК и СП / © ТСН.ua

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Во время мобилизации в Украине даже действующие военнослужащие могут получить повестку в ТЦК и СП. Это не значит, что боец сразу должен оставить часть и отправиться в военкомат. Для тех, кто проходит военную службу, предусмотрен отдельный порядок.

Об этом сообщил Сумской областной ТЦК и СП.

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После зачисления гражданина на военную службу кадровое подразделение соответствующей воинской части должно уведомить об этом ТЦК. На этом основании военнослужащего снимают с воинского учета в центре комплектования.

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Таким образом, военный, уже проходящий службу в части, не должен рассматривать обычный вызов в ТЦК так же, как военнообязанный, состоящий на гражданском учете.

В каких случаях военный должен идти в ТЦК по повестке

В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда военнослужащий должен явиться в ТЦК.

В частности, это касается военных, которые находятся в отпуске для лечения из-за болезни или после ранения, контузии, травмы или увечья. В таких случаях они должны пройти повторный медицинский осмотр в ТЦК.

Если состояние здоровья не позволяет военному прибыть лично, он должен безотлагательно письменно сообщить об этом руководителю ТЦК. К сообщению необходимо добавить справку от медицинского учреждения или врача и действовать в соответствии с распоряжением руководителя центра комплектования.

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Что делать, если военному вручили повестку

Самостоятельно покидать место службы только из-за получения повестки не нужно. Прежде всего, военнослужащий должен известить непосредственного командира или кадровое подразделение своей воинской части и выяснить причину вызова.

Если личное присутствие военного в ТЦК действительно необходимо, его прибытие должно быть организовано с учетом прохождения им службы и решения командования.

Почему для военных действует другой порядок визита в ТЦК по повестке

Общая обязанность прибывать в ТЦК по вызову распространяется на военнообязанных и резервистов. В свою очередь военнослужащий уже имеет другой правовой статус, поскольку проходит службу. Его права и обязанности регулируются специальными нормами законодательства и положениями о прохождении военной службы.

Следовательно, сама по себе повестка в ТЦК, полученная во время службы, не означает, что военный должен самовольно покинуть часть и прибыть в ТЦК. Сначала нужно выяснить цель вызова и согласовать порядок прибытия с командованием.

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Если вызов связан с процедурой, прямо предусмотренной законодательством, в частности необходимостью повторного медосмотра после лечения, военнослужащий должен выполнить это требование в установленном порядке.

Если военный получил повестку — алгоритм действий

В случае получения повестки военнослужащему следует не игнорировать ее, а сообщить об этом командиру, выяснить причину вызова и действовать в соответствии с приказом командования и требованиями ТЦК.

Такой подход позволяет отличить стандартный вызов военнообязанного от процедур, предусмотренных непосредственно для военнослужащих.

Мобилизация в Украине — последние новости

Кстати, если во время проверки документов на улице не открывается приложение «Резерв+», юристы советуют всегда иметь с собой паспорт и бумажную распечатку выписки с QR-кодом (желательно сформированную в день проверки) или актуальный военный билет. Если электронный документ недоступен из-за отсутствия Интернета или потери телефона, это не считается уклонением, поэтому следует попросить проверить данные по базе. Но без бумажного документа полиция может доставить человека в ТЦК для выяснения обстоятельств. При задержании следует требовать объяснения оснований, оформления протокола и связи с адвокатом.

Что касается бронирования работников в Украине, руководство критически важного предприятия может аннулировать его онлайн через портал «Дія» с помощью электронной подписи. Заявка рассматривается в течение суток, после чего статус отсрочки в электронном военном билете обновляется автоматически. Кроме того, бронирование прекращается автоматически без заявления работодателя, если истекает его срок действия или компания теряет статус критически важной, или прекращает выполнять задачи для ВСУ.

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