Если в Украине объединят «Резерв+» с налоговыми базами и реестрами избирателей, гражданам будут выписывать больше повесток. Другой вопрос — как найти этих людей.

Об этом нардеп, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Руслан Горбенко сказал в интервью «Телеграфу».

Политик ответил на вопрос, улучшит ли мобилизацию возможное объединение «Резерв +» с налоговыми базами и реестрами избирателей.

"Повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объеме, особенно по регистрации НИН (налоговый индивидуальный номер — ред.). Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база», — сказал Горбенко.

Он отметил, что проблема заключается в том, как найти этих людей. Ведь кто-то выехал за границу, у кого-то есть бронирование от мобилизации, еще у кого-то — инвалидность. По словам нардепа, каждую ситуацию следует разбирать индивидуально.

«Но мобилизация как шла, так и будет идти. Здесь надо увеличивать численность состава ТЦК, а это стоит делать благодаря демобилизованным», — высказал мнение член оборонного комитета.

Напомним, в сентябре украинское правительство нормировало экспериментальное автоматическое взятие и снятие с воинского учета. Как пояснила адвокат Тамила Алексик, это означает, что мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут взяты на него автоматически через электронное взаимодействие реестров. Информацию о них будут брать из Единого государственного демографического реестра, ведомственной системы Государственной миграционной службы и банков. Автоматическое взятие касается и мужчин, которые легально находятся за рубежом, поскольку информация о выезде есть в системе. Впоследствии изменения будут касаться и мужчин в возрасте 16-24 года (планируется автоматический учет с 16 лет).