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"Повезло, выиграли джекпот": на Харьковщине ВСУ взяли в плен "мобиков", успевших повоевать 2 дня (видео)

Дата публикации
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Время на прочтение
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"Повезло, выиграли джекпот": на Харьковщине ВСУ взяли в плен "мобиков", успевших повоевать 2 дня (видео)

В Хаковщине ВСУ взяли в плен двоих "свежемобилизованных" россиян.

В Харьковской области двоим российским воякам повезло. Они попали в руки ВСУ и тем самым спасли свои жизни.

Видео с "мобиками" из России украинские защитники выложили в Сети.

"Повезло, выиграли джекпот. 2 дня здесь – и уже у нас", – прокомментировал украинский боец на видео.

Оккупанты пробыли на фронте всего два дня. Их перебросили в Украину в рамках "частичной" мобилизации. Один из пленных из Липецка, другой – из Рязани.

Благодаря тому, что оба воина сдались в плен, они живыми вернутся домой — их обменяют на украинских защитников.

Отметим, что Украина придерживается международных конвенций по обращению с военнопленными. Сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих РФ.

Если чат-бот по каким-либо причинам не работает, то российские военнослужащие могут обратиться в СБУ.

Напомним, что в Херсонской области подразделение оккупантов сдалось в плен. Перед этим российские вояки застрелили командира, потому что тот возмущался и мешал им.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2332
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