Повис на столбе: в Одесской области мужчина получил смертельный удар током (фото 18+)

Мужчина скончался на месте.
В Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода. Он не выжил.
Событие со смертельным исходом произошло в селе Троицкое Подольского района, сообщает издание "Думская".
По предварительным данным, 29-летний мужчина залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы срезать провода и попал под высокое напряжение. Он получил сильный удар током и погиб на месте.
Полиция ведет расследование и устанавливает все обстоятельства трагедии.
Ранее стало известно, что в Луцке от поражения током погибла девушка возрастом около 20 лет. Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно.
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