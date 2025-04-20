Повлияет ли индексация пенсий на право получения субсидий: разъяснение

Пенсия

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После мартовского повышения пенсий у части пенсионеров могут забрать льготы на коммуналку: почему так получилось.

Об этом пишет портал «На пенсии».

В марте 2025 года в Украине была проведена очередная индексация пенсий. Размер выплат увеличился на 11,5%, что привело к повышению доходов многих пожилых граждан. Однако не всем это пошло на пользу: часть пенсионеров после этого лишилась льгот на оплату коммунальных услуг.

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Несмотря на незначительный рост пенсий, для некоторых граждан оно оказалось критическим. Причина — превышение разрешенного порога среднемесячного дохода, после чего льготы автоматически отменяются.

В чем разница между субсидией и льготой

Субсидии и льготы преследуют общую цель — уменьшить финансовую нагрузку на оплату ЖКУ, однако отличаются механизмом действия. Субсидия — это денежная помощь, поступающая на счет получателя, ее можно использовать для оплаты коммунальных счетов. Льгота — это скидка, которая сразу учитывается в платежках.

Право на субсидии имеют все, кто отвечает требованиям дохода, а льготы доступны только для отдельных социальных категорий, в частности, ветеранов, чернобыльцев, многодетных семей. Субсидию предоставляют сезонно, а льготу — на год.

Кто имеет право на льготы

Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются определенным категориям населения. В частности, речь идет о ветеранах войны, ликвидаторах аварии на ЧАЭС, многодетных семьях и некоторых профессиональных группах, проживающих в сельской местности или поселках городского типа.

К примеру, льготами могут пользоваться пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медикаментозными специалистами, библиотекарями или работниками культурных учреждений. Вместе с ними на льготы имеют право члены их семей — супруги, дети до 18 лет, а также находящиеся на иждивении совершеннолетние лица с инвалидностью.

Какие изменения ввели в 2025 году

Начиная с этого года, льготы назначаются только при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен. Этот показатель рассчитывается по доходам предыдущих двух кварталов.

Если же после индексации пенсии доход семьи вырос и превысил установленный предел, льгота отменяется. В таком случае пожилые граждане могут обратиться за индивидуальной субсидией и продолжить получение пособия на оплату коммуналки уже в другом формате.

Подать заявку на субсидию можно как офлайн — в сервисном центре Пенсионного фонда, так и онлайн — через вебпортал ПФУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут получить существенную доплату к пенсии.