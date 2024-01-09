Повлияет ли на курс валют возможная задержка помощи от Запада до февраля – ответ эксперта

Помощь от Запада может задержаться до февраля. Впрочем, это незначительно отразится на курсе валют.

Об этом в эфире телемарафона сказал доктор экономических наук, профессор КНУ имени Шевченко, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач.

"Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 миллиардов долларов были переведены в Украину. Есть существенные резервы Национального банка, которые являются рекордными на текущий момент. Соответственно достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара", — подытожил специалист.

Напомним, курс валют в Украине в первую неделю 2024 года не претерпел значительных изменений: доллар продолжил дорожать, хотя и вяло. Однако настораживало, что курс пошел вверх перед выходными, когда деловая активность обычно уменьшается. Особенно активен был "черный" рынок, где курс продажи быстро приблизился к 39,5 грн/доллар.

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