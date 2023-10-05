Повлияет ли на Украину отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти: у Зеленского ответили

В ОП говорят, что пертурбации в Палате представителей США — это внутреннее дело страны.

На Украине не отразится отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Поддержка со стороны международных партнеров поэтому не должна стать меньше.

Об этом в комментарии "Униану" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, пертурбации в Палате представителей США — это внутреннее дело страны. США уверенно пройдут этот этап своей политики. В то время как двухпартийная поддержка Украины сохранится.

"Белый дом в своем заявлении заверил, что США будут поддерживать Украину вне зависимости от того, кто возглавляет Палату представителей. Причин для того, чтобы считать обратное, у нас нет", — сказал он.

В то же время, несмотря на то, что Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании правительства, но не включил в него помощь Украине, не должно повлиять на работу с Белым домом и конгрессменами со стороны нашего государства.

"Она и не прекращается. Действуют предварительные договоренности. Средства, выделенные Украине до сих пор, продолжают поступать. Также продолжают выделяться новые пакеты помощи. Сейчас есть несколько инструментов, которые продолжают работать и в новом финансовом году, несмотря на то, что пока что не утвержден новый бюджет", — отметил Игорь Жовква.

Жовква также уточнил, что как американская, так и украинская стороны были готовы к возможности принятия вышеупомянутого решения Конгресса.

"Худшим вариантом для нас был бы шатдаун… Но этого удалось избежать. Это, прежде всего, было нужно американской стороне. Очевидно, что такой шаг не совсем удовлетворяет украинскую сторону. Но мы работаем. Я уверен, что мы увидим соответствующие суммы в новых проектах закона" по бюджету", — добавил представитель ОП.

Напомним, что США и ЕС ищут возможность использовать российские активы для восстановления Украины.

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