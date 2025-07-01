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Повлияет ли обострение на Ближнем Востоке на поставки "Шахедов": Буданов ответил
По словам Буданова, РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана, потому что уже сама способна производить «Шахеды».
РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана, как нам бы хотелось, поэтому обострение на Ближнем Востоке мало повлияет на боевые способности страны-агрессорки.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает «Громадське Радіо».
«РФ не столь сильно зависит от поставок из Ирана. Из него, в большинстве своем, идут только компоненты. Да, немного замедлился этот процесс, но вы серьезно не увидите эти задержки и замедления. „Шахеды“ уже давно начали производить в РФ. Потому нет. Ответ прост. Всерьез это (конфликт между Ираном и Израилем — Редю) никак не отразится», — отметил руководитель ГУР.
Также Буданов не считает, что Путин решится предоставить Тегерану какую-нибудь реальную помощь для конфликта с Израилем или США.
«Вопрос снова философский начинается. Может ли она чисто технически? Да, сугубо технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает. И этому объяснение как раз в плоскости геополитики», — считает глава ГУР.
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