Повлияет ли обострение на Ближнем Востоке на поставки "Шахедов": Буданов ответил

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

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РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана, как нам бы хотелось, поэтому обострение на Ближнем Востоке мало повлияет на боевые способности страны-агрессорки.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает «Громадське Радіо».

«РФ не столь сильно зависит от поставок из Ирана. Из него, в большинстве своем, идут только компоненты. Да, немного замедлился этот процесс, но вы серьезно не увидите эти задержки и замедления. „Шахеды“ уже давно начали производить в РФ. Потому нет. Ответ прост. Всерьез это (конфликт между Ираном и Израилем — Редю) никак не отразится», — отметил руководитель ГУР.

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Также Буданов не считает, что Путин решится предоставить Тегерану какую-нибудь реальную помощь для конфликта с Израилем или США.

«Вопрос снова философский начинается. Может ли она чисто технически? Да, сугубо технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает. И этому объяснение как раз в плоскости геополитики», — считает глава ГУР.

Раньше мы писали, почему сбивать вражеские дроны становится все труднее.