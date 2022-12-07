Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики

Отключение света в Украине повлияют на цены на продукты питания – они вырастут на несколько процентов. Незначительное подорожание ожидается, если будет продолжаться такая же ситуация, как сейчас.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими", — пояснил Высоцкий.

Если ситуация будет текущей, с прогнозируемым плановым отключением, то существенного удорожания не предполагается, подчеркнул замминистра. Возможны незначительные корректировки цен на несколько процентов, но не больше.

Высоцкий добавил, что многие генераторы уже в пути в Украину. Они заказаны за средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами.

Напомним, в Украине могут вырасти цены на яйца и курятину из-за постоянных отключений света. Это связано с тем, что отсутствие электроэнергии дестабилизирует работу птицепредприятий и приводит к увеличению себестоимости производства.

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