Повлияет ли позиция Словакии на наличие света в Украине: в "Укрэнерго" объяснили

Электроэнергия / © Associated Press

Реклама

Вероятное прекращение договора об аварийной помощи со стороны словацкого оператора SEPS не повлияет на стабильность украинской сети.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В компании подчеркнули, что пока никаких официальных уведомлений о расторжении контракта от словацкой стороны не поступало. По данным системного оператора, привлечение аварийной поддержки из Словакии носило эпизодический характер и происходило в незначительных объемах.

Реклама

«Привлечение аварийной поддержки со словацкого направления носило несистемный характер и осуществлялось в очень ограниченном объеме. В последний раз словацкий оператор системы передачи оказывал аварийную помощь по запросу НЭК „Укрэнерго“ еще 23 января», — подчеркнули в компании.

В «Укрэнерго» отдельно объяснили, что договор об аварийной помощи не имеет отношения к обычной купле-продаже электричества. Коммерческие поставки продолжаются в штатном режиме.

«Отмечаем, что Договор о предоставлении/получении аварийной помощи никак не связан с вопросом коммерческих обменов электроэнергией. В настоящее время импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без ограничений — в объемах, определяемых результатами аукционов», — говорится в заявлении.

Снабжение света из Словакии — что известно

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Поводом для такой реакции стала информация о якобы завершении ремонта нефтепровода «Дружба», которым Словакия снабжается российским сырьем.

Реклама

Также сообщалось, что Словакия разорвет контракт на аварийные поставки электроэнергии Украине по решению правительства премьера Роберта Фицо.

Ранее в Укрэнерго заявляли, что даже в случае прекращения таких поставок это не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины.

Словакия продолжает настаивать, что якобы Украина сугубо по политическим мотивам остановила поставки нефти из-за нефтепровода «Дружба», объекты которого получили повреждения во время одного из обстрелов РФ.