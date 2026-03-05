- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Повлияет ли позиция Словакии на наличие света в Украине: в "Укрэнерго" объяснили
Вероятное прекращение аварийной помощи из Словакии не угрожает энергосистеме Украины, пояснили в «Укрэнерго».
Вероятное прекращение договора об аварийной помощи со стороны словацкого оператора SEPS не повлияет на стабильность украинской сети.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В компании подчеркнули, что пока никаких официальных уведомлений о расторжении контракта от словацкой стороны не поступало. По данным системного оператора, привлечение аварийной поддержки из Словакии носило эпизодический характер и происходило в незначительных объемах.
«Привлечение аварийной поддержки со словацкого направления носило несистемный характер и осуществлялось в очень ограниченном объеме. В последний раз словацкий оператор системы передачи оказывал аварийную помощь по запросу НЭК „Укрэнерго“ еще 23 января», — подчеркнули в компании.
В «Укрэнерго» отдельно объяснили, что договор об аварийной помощи не имеет отношения к обычной купле-продаже электричества. Коммерческие поставки продолжаются в штатном режиме.
«Отмечаем, что Договор о предоставлении/получении аварийной помощи никак не связан с вопросом коммерческих обменов электроэнергией. В настоящее время импорт электроэнергии из Словакии осуществляется без ограничений — в объемах, определяемых результатами аукционов», — говорится в заявлении.
Снабжение света из Словакии — что известно
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Поводом для такой реакции стала информация о якобы завершении ремонта нефтепровода «Дружба», которым Словакия снабжается российским сырьем.
Также сообщалось, что Словакия разорвет контракт на аварийные поставки электроэнергии Украине по решению правительства премьера Роберта Фицо.
Ранее в Укрэнерго заявляли, что даже в случае прекращения таких поставок это не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины.
Словакия продолжает настаивать, что якобы Украина сугубо по политическим мотивам остановила поставки нефти из-за нефтепровода «Дружба», объекты которого получили повреждения во время одного из обстрелов РФ.