Повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на ход войны России против Украины — Данилов

Ситуация действительно неприятная. И, прежде всего, для США.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на ход войны России против Украины.

Об этом говорилось в комментарии журналисту ТСН Александру Цаплиенко.

"Документы есть разные. Есть часть, которая может быть чувствительна по тем или иным вопросам. Есть документы, которые сейчас могут появляться в Сети, не имеющие отношения к этому процессу. Но есть страны, которые заинтересованы, я имею в виду РФ. Она может бросать документы под видом этой утечки. Мы должны это принимать во внимание", — отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что у Украины есть страны-партнеры и союзники, крепкие отношения с которыми должны таковыми и оставаться.

"Мы понимаем наши отношения. Они прочны. Такими и должны оставаться. Для нас это крайне необходимо. Единство демократического мира против этой "холеры" 21 века должно быть единым, системным. Наши службы, которые общаются с другими, наши военные, которые общаются, найдут выход из этой ситуации. Ситуация действительно неприятная. И прежде всего для США", — добавил Данилов.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил: именно Украина принимает решение о контрнаступлении ВСУ.

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