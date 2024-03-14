На днях российские добровольцы совершили рейд в Белгородской области. Однако взимания вражеских подразделений к границе РФ с Харьковщиной с севера не наблюдается.

Об этом сказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, пишет "Объектив".

"Что касается возможной концентрации войск на севере нашей территории на Белгородском направлении, то мы такой концентрации пока не наблюдаем даже в связи с активностью их внутренних историй", — говорит начальник ОВА.

Он добавил, что комментировать поражение каких-либо объектов на территории РФ не может, а характер и интенсивность штурмовых действий противника на Купянско-Лиманском направлении не изменились.

"На днях было фактически полное затишье, дальше они сейчас снова возобновились. Мы это связываем с тем, что там проходят ротацию и восстановление подразделения оккупантов, которые просто теряют в результате эффективной работы наших Вооруженных Сил свою боеспособность", – резюмировал Синегубов.

Ранее отмечалось, что в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в результате которых регионы получат свободу. Возможно, не все сразу, но по частям так точно.

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