Повлияла ли хакерская атака на "Киевстар" на работу ВСУ: прокомментировали в ГУР

Украинская разведка подчеркнула, что хакерская атака на сеть "Киевстар" не повлияла на работу украинских военных. Целью были гражданские.

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов сказал в комментарии NV.

"Военные как на линии фронта, так и силы, которые обеспечивают украинские Силы безопасности и обороны, безусловно, имеют альтернативные источники связи и защищены позиции для хранения информации. Именно эта атака была направлена на гражданскую инфраструктуру", — отметил он.

Юсов добавил, что "Россия проводит террористические атаки в разных сферах на гражданскую инфраструктуру. И если мы говорим о Киевстаре, это бесспорно атака именно на гражданскую инфраструктуру, от которой пострадали мирные украинские жители".

Напомним, российская хакерская группа заявила, что атаковала сеть "Киевстар" якобы из-за того, что компания помогает ВСУ.

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