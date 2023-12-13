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Повлияла ли хакерская атака на "Киевстар" на работу ВСУ: прокомментировали в ГУР

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
1 мин
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Повлияла ли хакерская атака на "Киевстар" на работу ВСУ: прокомментировали в ГУР

ВСУ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россия воюет с украинцами в разных сферах.

Украинская разведка подчеркнула, что хакерская атака на сеть "Киевстар" не повлияла на работу украинских военных. Целью были гражданские.

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов сказал в комментарии NV.

"Военные как на линии фронта, так и силы, которые обеспечивают украинские Силы безопасности и обороны, безусловно, имеют альтернативные источники связи и защищены позиции для хранения информации. Именно эта атака была направлена на гражданскую инфраструктуру", — отметил он.

Юсов добавил, что "Россия проводит террористические атаки в разных сферах на гражданскую инфраструктуру. И если мы говорим о Киевстаре, это бесспорно атака именно на гражданскую инфраструктуру, от которой пострадали мирные украинские жители".

Напомним, российская хакерская группа заявила, что атаковала сеть "Киевстар" якобы из-за того, что компания помогает ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
302
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