Повлияла ли хакерская атака на "Киевстар" на работу ВСУ: прокомментировали в ГУР

Россия воюет с украинцами в разных сферах.
Украинская разведка подчеркнула, что хакерская атака на сеть "Киевстар" не повлияла на работу украинских военных. Целью были гражданские.
Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов сказал в комментарии NV.
"Военные как на линии фронта, так и силы, которые обеспечивают украинские Силы безопасности и обороны, безусловно, имеют альтернативные источники связи и защищены позиции для хранения информации. Именно эта атака была направлена на гражданскую инфраструктуру", — отметил он.
Юсов добавил, что "Россия проводит террористические атаки в разных сферах на гражданскую инфраструктуру. И если мы говорим о Киевстаре, это бесспорно атака именно на гражданскую инфраструктуру, от которой пострадали мирные украинские жители".
Напомним, российская хакерская группа заявила, что атаковала сеть "Киевстар" якобы из-за того, что компания помогает ВСУ.
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