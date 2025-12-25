Повлияют ли морозы на отключение света: эксперт объяснил, что ожидает украинцев

В периоды сильных холодов нагрузка на энергосистему существенно возрастает / © Associated Press

В случае сильных морозов, продолжительность отключений электроэнергии в Украине может возрасти, но ситуация критической не будет.

Об этом изданию «Телеграф» сказал Александр Голиздра, эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины.

«О морозах: ничего критического за двое суток произойти не должно. Глава „Укрэнерго“ говорил, что критическая ситуация для систем передачи и распределения электроэнергии может наступить, когда неделю продлится десятиградусные морозы. Сутки-двое существенно не повлияют на состояние энергосистемы», — заверил он.

По его словам, похолодание существенно увеличивает потребление электроэнергии.

«Кратковременное похолодание на двое суток не должно оказать существенного влияния. Все зависит от потребления. Если потребители будут рационально пользоваться электроэнергией — это одна ситуация. Если будут массово включать кондиционеры и обогреватели — другая», — добавил он.

Напомним, по данным синоптиков, в Украину пришли морозы. В ряде регионов прогнозируется до -13. Потепление ожидается с 26 декабря.