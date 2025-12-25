- Дата публикации
Повлияют ли морозы на отключение света: эксперт объяснил, что ожидает украинцев
Аварийных отключений только из-за холода на большинстве территорий, скорее всего, не будет.
В случае сильных морозов, продолжительность отключений электроэнергии в Украине может возрасти, но ситуация критической не будет.
Об этом изданию «Телеграф» сказал Александр Голиздра, эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины.
«О морозах: ничего критического за двое суток произойти не должно. Глава „Укрэнерго“ говорил, что критическая ситуация для систем передачи и распределения электроэнергии может наступить, когда неделю продлится десятиградусные морозы. Сутки-двое существенно не повлияют на состояние энергосистемы», — заверил он.
По его словам, похолодание существенно увеличивает потребление электроэнергии.
«Кратковременное похолодание на двое суток не должно оказать существенного влияния. Все зависит от потребления. Если потребители будут рационально пользоваться электроэнергией — это одна ситуация. Если будут массово включать кондиционеры и обогреватели — другая», — добавил он.
Напомним, по данным синоптиков, в Украину пришли морозы. В ряде регионов прогнозируется до -13. Потепление ожидается с 26 декабря.