Повлияют ли морозы на отключение света в Украине: в Укрэнерго дали ответ
Многие украинцы переживают, что похолодание приведет к усилению графиков отключений света.
В результате вражеских обстрелов пострадали многие энергообъекты во многих областях Украины, а в стране ожидаются сильные морозы. Однако графики отключений электроэнергии радикально меняться не будут.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Укрэнерго Виталий Зайченко.
По словам Зайченко, усиление морозов действительно ведет к росту потребления электроэнергии, однако энергосистема готова к развитию событий.
«С увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, заведенная под графики почасовых отключений», — пояснил он.
Это означает, что пиковые нагрузки, вызванные похолоданием и необходимостью обогрева, были учтены при планировании графиков.
Глава Укрэнерго заверил украинцев, что серьезных изменений в планах отключения электроэнергии не предвидится.
«Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне», — подытожил Зайченко.
Напомним, Зайченко отметил еще один важный момент, а именно — российские обстрелы. Если раньше большинство потребителей оставалось без света в среднем 4–8 часов после обстрелов, то сейчас во многих областях отключения могут продолжаться уже 12–16 часов.
Ведь восстановление энергосистемы потребует не дней, а недель. Потому что ситуация остается сложной, и энергетикам необходимо больше времени для устранения последствий повреждений.