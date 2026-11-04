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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Поворот по делу Фарион: осужденный Зинченко оспаривает пожизненное заключение

Вячеслав Зинченко подал апелляцию на приговор суда по делу об убийстве Ирины Фарион.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Защита заявила о нарушении: Зинченко оспаривает приговор за убийство Фарион

Защита заявила о нарушении: Зинченко оспаривает приговор за убийство Фарион / © ТСН

20-летний Вячеслав Зинченко, которому дали пожизненное за убийство языковеды и экснардепки Ирины Фарион, подал апелляцию на решение коллегии судей.

Об этом передает «Суспільне».

Отмечается, что жалоба на решение суда поступила в суд 3 ноября.

Впоследствии об этом написала в Facebook дочь Ирины Фарион София Особа.

«Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство моей Мамы — Ирины Фарион — Вячеслав Зинченко подал апелляцию. Впереди новый этап судебной борьбы за справедливость, правду и память о моей маме. Мы прошли долгий и трудный путь. И я не отступлю! Они могут обжаловать приговор, но никто никогда не вернет мне Маму, а моим детям — Бабушку. И именно поэтому я буду бороться до конца! Потому что речь идет не только о приговоре, но и о неотвратимости наказания за жестокое убийство человека, посвятившего свою жизнь Украине», — отметила София Особа.

Адвокат Зинченко Диана Кара в комментарии для LIGA.net добавила, что апеляционная жалоба «подана с соблюдением сроков».

По ее словам, после оглашения приговора коллегия судей Шевченковского райсуда Львова приняла три отдельных решения, в одном из которых, как утверждает адвокат, было установлено нарушение презумпции невиновности Зинченко.

«Установленное судом нарушение сторона защиты рассматривает не как формальность, а как обстоятельство, дающее серьезные основания ставить вопрос об объективности, полноте и беспристрастности досудебного расследования», — заявила адвокат.

Напомним, 20-летний обвиняемый в убийстве Ирины Фарион получил высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

Перед оглашением приговора у здания суда собралось несколько десятков человек, была перекрыта улица, усилены меры безопасности. Сторонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых было написано: «Пожизненное».

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером она скончалась в результате ранения.

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