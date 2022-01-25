Повредил внутренние органы: в Сумской области будут судить мужчину, который до смерти изнасиловал женщину

Повредил внутренние органы: в Сумской области будут судить мужчину, который до смерти изнасиловал женщину

Мужчина воспользовался беспомощным состоянием своей 53-летней знакомой и изнасиловал ее неестественным способом.

В Сумской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Кролевца, обвиняемого в изнасиловании знакомой и неоказании ей помощи.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Событие произошло 23 ноября 2021 года в городе Кролевец. 45-летний мужчина пригласил к себе в квартиру свою 53-летнюю знакомую. Они вместе употребляли алкоголь, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, мужчина изнасиловал ее с использованием постороннего предмета.

Извращенец повредил женщине внутренние органы, и она умерла в постели, а мужчина, наблюдая за этим, не вызвал ей скорую помощь.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекших тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 ( оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины. За совершенное ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что под Ровным девушка через 7 лет после изнасилования добилась выплаты компенсации морального вреда.

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