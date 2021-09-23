Повредила ногу во время спуска: с заснеженной Говерлы экстренно сняли туристку (фото)

Повредила ногу во время спуска: с заснеженной Говерлы экстренно сняли туристку (фото)

Женщину транспортировали к подножию горы.

На Говерле, где выпал первый снег, травмировалась туристка. Ее с горы сняли спасатели.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, происшествие случилось 22 сентября около 16:20 во время спуска с Говерлы туристической группы, в составе которой было 34 человека. Одна из туристов травмировала ногу, в результате чего продолжать спуск самостоятельно не могла.

"В 18:00 спасатели прибыли к пострадавшей, а в 19:20 транспортировали ее к подножию горы, откуда она, в составе туристической группы, направилась в Черновцы к месту постоянного проживания", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Во время спуска спасатели призывают туристов быть осторожными и не забывать о технике безопасности в связи с ухудшением погодных условий.

Отметим, что на Говерле в ближайшие два дня синоптики прогнозируют дождь, переменную облачность и порывы ветра в 16—31 метр в секунду. Температура воздуха составит 8—10 градусов.

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