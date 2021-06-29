Повредили двери и разбили переднее окно: на Закарпатье дети забросали камнями карету скорой

Повредили двери и разбили переднее окно: на Закарпатье дети забросали камнями карету скорой

В полиции пока не открыли производство.

В селе Белки Хустского района Закарпатской области дети забросали камнями карету скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева, пишет "Общественное".

Медиков 28 июня в 1:00 вызвали местные жители. Когда они прибыли к пациентам, дети забросали автомобиль медиков камнями. После того, как на место происшествия вызвали полицию, несовершеннолетние убежали. В полиции пока не открыли производство.

Начальница Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксана Кинив сообщила, что пока медики оказывали помощь больным, их автомобиль забросали камнями дети ромской национальности. Никто из работников скорой помощи не пострадал.

"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой", — рассказала Оксана Кинив.

Напомним, в Одессе дети бросали кирпичи с крыши на прохожих.

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