Повредили локомотивы и контактную сеть: оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины

Повредили локомотивы и контактную сеть: оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины

Еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск.

Оккупанты продолжают обстреливать инфораструктурные объекты Украины. Сегодня они обстреляли одну из железнодорожных станций на востоке.

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Об этом сообщил глава АО "Укрзалізниця Александр Камишин.

"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск, — сообщил он утром 11 апреля, не уточнив город или название станции — Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть", – отметил Камышин.

Напомним, что в Генштабе ВСУ заявили, что российские кафиры будут и дальше обстреливать ракетами транспортную инфраструктуру городов Украины, чтобы лишить наших защитников поставок.

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