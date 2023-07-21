Повреждена линия электропередач и помещения агрофирмы: в Сумской области зафиксировали более 200 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии области по состоянию на 21.00 20 июля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничья. Зафиксировано 209 взрывов. Обстрелы потерпели Новослободская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Великописаревская, Путивльская и Хотинская громады.

Новослободская громада: был минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (5 взрывов).

Юношеская община: враг бил из артиллерии (15 взрывов) и минометов (4 взрыва). Также был обстрел из АГС (29 взрывов).

Краснопольская громада: с территории РФ совершены минометные обстрелы (25 взрывов, 1 не разорвался) и обстрелы из артиллерии (13 взрывов). Кроме того, был авиаудар (НАР), 5. В результате авиаудара повреждено помещение агрофирмы.

Белопольская громада: зафиксировано 7 выстрелов из танка. Также были минометные обстрелы (38 взрывов).

Эсманская громада: 9 артиллерийских взрывов и 2 взрыва из минометов совершено по территории общины.

Великописаревская громада: зафиксировано 8 артиллерийских взрывов. В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

Середино-будская громада: был обстрел из АГС (31 взрыв).

Путивльская громада: 7 мин сбросил враг на территорию общины.

Хотинская община: россияне били из артиллерии (4 взрыва) и минометов (4 взрыва).

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Напомним, 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день. На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен — для всех других лиц.