Повреждение резервуара на ЗАЭС: эксперт рассказала о возможных планах оккупантов

Россияне повредили резервуар дизтоплива на ЗАЭС / © Associated Press

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На временно оккупированной Запорожской АЭС российские войска повредили резервуар дизельного горючего, нужного для работы аварийных генераторов.

Об этом сообщила соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в комментарии для "Еспресо".

"При потере внешнего энергоснабжения из-за повреждения сетей на площадке ЗАЭС есть резервные дизель-генераторы, которые работают на дизельном топливе. И запасы этого резервуара — 3 тысячи тонн, он находится за пределами промышленной площадки. По моему мнению, это подготовка к тому, чтобы потом повредить линии электропередач, а сейчас ЗАЭС для внутренних нужд потребляет из объединенной энергосистемы Украины через линию 750 кВ, ЗАЭС — подстанция Днепр, и переподключить ЗАЭС на объединенную энергосистему России. Такие планы были летом 22-го года, но наши парни не дали переключить", — заявила эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности.

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Также оккупанты планируют запустить один энергоблок для поставки электроэнергии на оккупированные территории.

"Поскольку потеряно Каховское водохранилище, то воды очень мало, чтобы работающие энергоблоки охлаждать. Поэтому они планируют пока один энергоблок и ждут выдачу лицензии на эксплуатацию этого блока, согласно российскому законодательству", — добавила Кошарная.

Напомним, в ISW сообщили, что Кремль использует тему безопасности на ЗАЭС для срыва мирных переговоров.

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