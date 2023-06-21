Повреждение железной дороги в Феодосии — оккупационные власти нашли "виновных"

Оккупационные "власти" Крыма заявили о повреждении железной дороги в Феодосийском районе.

Так называемый "председатель" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов утром 21 июня заявил о повреждении железной дороги в Феодосийском районе. Впоследствии "Крымская железная дорога" заявила, что железнодорожное полотно было повреждено якобы вследствие вмешательства "посторонних лиц".

"Сегодня, 21 июня, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка — Айвазовская было повреждено железнодорожное полотно. В результате задержались два пригородных поезда соединением Феодосия — Владиславовка", — говорится в сообщении.

Напомним, в Голой Пристани катастрофическая ситуация – под завалами домов тела погибших.

Читайте также: