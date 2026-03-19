Повреждения "Дружбы" зафиксировали спутники: что произошло после атаки РФ (фото)

Спутниковые снимки указывают на значительные повреждения нефтепровода Дружба после атаки РФ в январе 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Спутники зафиксировали повреждение Дружбы / © Associated Press

Анализ спутниковых снимков свидетельствует о высокой вероятности значительных повреждений нефтепровода Дружба после российской атаки в конце января 2026 года. Речь идет об объекте близ Бродов, где был зафиксирован масштабный пожар и изменения в инфраструктуре.

Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмигаль, передает «Интерфакс».

После удара Украина остановила транзит нефти через Дружбу, объяснив это повреждениями. В то же время Венгрия и Словакия подвергли сомнению эти аргументы, обвинив Киев в умышленном прекращении поставок.

Открытые данные, в том числе спутниковый сервис NASA FIRMS, фиксируют пожар на объекте именно в период после атаки 27 января. Это единственный подобный инцидент за последний год, что может свидетельствовать о связи между ушибом и повреждениями.

Пожар на объекте нефтепровода вблизи Бродов в январе 2026 года

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, дрон попал в большой резервуар с нефтью объемом около 25 тысяч кубометров, что и повлекло за собой масштабный пожар.

Оценка масштаба разрушений на основе Sentinel-1 по состоянию на 28 января 2026

Дополнительный анализ с использованием спутниковых данных Sentinel-1 также указывает на существенные изменения в структуре объекта в дни после атаки. Для сравнения: на снимках за январь 2025 года подобные повреждения практически не зафиксированы.

Масштаб разрушений благодаря снимкам и данным Sentinel-1 по состоянию на январь 2025 года

В то же время, эксперты отмечают, что такие алгоритмы фиксируют не только прямые разрушения, но и любые значительные изменения инфраструктуры — например, строительство или укрепление. Однако с учетом отсутствия других пожаров в этот период наиболее вероятной причиной зафиксированных изменений остается именно атака.

Ранее сообщалось о возможной инспекции нефтепровода со стороны ЕС, однако в МИД Украины опровергли эти данные.

Там заявили, что не располагают подтвержденной информацией о визите иностранных экспертов на нефтепровод «Дружба».

