Повреждения "Дружбы" зафиксировали спутники: что произошло после атаки РФ (фото)
Спутниковые снимки указывают на значительные повреждения нефтепровода Дружба после атаки РФ в январе 2026 года.
Анализ спутниковых снимков свидетельствует о высокой вероятности значительных повреждений нефтепровода Дружба после российской атаки в конце января 2026 года. Речь идет об объекте близ Бродов, где был зафиксирован масштабный пожар и изменения в инфраструктуре.
Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмигаль, передает «Интерфакс».
После удара Украина остановила транзит нефти через Дружбу, объяснив это повреждениями. В то же время Венгрия и Словакия подвергли сомнению эти аргументы, обвинив Киев в умышленном прекращении поставок.
Открытые данные, в том числе спутниковый сервис NASA FIRMS, фиксируют пожар на объекте именно в период после атаки 27 января. Это единственный подобный инцидент за последний год, что может свидетельствовать о связи между ушибом и повреждениями.
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, дрон попал в большой резервуар с нефтью объемом около 25 тысяч кубометров, что и повлекло за собой масштабный пожар.
Дополнительный анализ с использованием спутниковых данных Sentinel-1 также указывает на существенные изменения в структуре объекта в дни после атаки. Для сравнения: на снимках за январь 2025 года подобные повреждения практически не зафиксированы.
В то же время, эксперты отмечают, что такие алгоритмы фиксируют не только прямые разрушения, но и любые значительные изменения инфраструктуры — например, строительство или укрепление. Однако с учетом отсутствия других пожаров в этот период наиболее вероятной причиной зафиксированных изменений остается именно атака.
Ранее сообщалось о возможной инспекции нефтепровода со стороны ЕС, однако в МИД Украины опровергли эти данные.
Там заявили, что не располагают подтвержденной информацией о визите иностранных экспертов на нефтепровод «Дружба».