Повреждения энергетики в результате атаки очень серьезны: гендиректор YASNO рассказал, к чему готовиться

Из-за российской массированной атаки по объектам энергетики, которую оккупанты нанесли 22 марта, в Украине этим летом может возникнуть дефицит электроэнергии. Ведь при обстреле было повреждено большое количество объектов генерации.

Об этом в эфире телемарафона сказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в результате ударов компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей. Пока они не работают.

"Поражены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации. Также россияне много раз попали в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д. Эта атака одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации", — подчеркнул Коваленко. .

Он говорит, что повреждения очень серьезные. Сейчас энергетики работают над восстановлением, которое может занять месяцы и даже больше.

Напомним, 22 марта армия РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Основной целью неприятеля стали объекты энергоинфраструктуры. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удар РФ минувшей ночью – самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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