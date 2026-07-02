Поврежденное жилье после атаки РФ: что делать и какие документы нужно оформить для компенсации

Поврежденное жилье

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После российских атак многие украинцы возвращаются в поврежденные квартиры и дома. В полиции отмечают: от правильных действий в первые часы после обстрела зависит не только безопасность людей, но и возможность в будущем получить компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество.

Об этом пишет МВД Украины.

Если жилье пострадало в результате вражеских обстрелов, необходимо сразу сообщить об этом полиции. Это можно сделать по телефонам 102 или 112, а также лично обратиться в ближайшее подразделение.

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После этого на место выезжает следственно-оперативная группа, которая производит осмотр поврежденного имущества и составляет соответствующий протокол.

Какие документы нужно получить

После подачи заявления заявителю выдают талон-уведомление о принятии уведомления об уголовном преступлении.

После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований потерпевший или заявитель может получить выписку из ЕРДР. Именно эти документы могут потребоваться для оформления компенсации за поврежденное жилье.

Почему не стоит сразу убирать квартиру

В полиции отмечают, что до прибытия следователей и спасателей желательно не менять обстановку в помещении.

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На месте могут оставаться взрывоопасные предметы и другие угрозы для жизни и здоровья. Сначала территорию должны обследовать работники ГСЧС и правоохранители.

Если существует опасность, например, нужно перекрыть газ или воду или спасти имущество от дальнейшего повреждения, допускается минимальное вмешательство.

Перед этим правоохранители советуют обязательно произвести фото- и видеофиксацию повреждений. В то же время, такая съемка не заменяет официальный осмотр следователя.

Также важно не выбрасывать обломки и без необходимости не менять характер разрушений.

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Когда проводят осмотр

Время проведения осмотра зависит от ситуации безопасности. После единичных атак он может произойти в тот же день или сразу после завершения аварийно-спасательных работ. Если же речь идет о массированных обстрелах, фиксацию повреждений могут произвести на следующий день или позже.

Кроме документирования последствий атаки, правоохранители обеспечивают охрану места происшествия, помогают организовать эвакуацию совместно с ГСЧС, координируют работу медиков, поддерживают общественный порядок и при необходимости оказывают людям первичную психологическую помощь.

Напомним, для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье в Украине обязательно нужно подтвердить право собственности через Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП). Без официального выписки из реестра подать заявку на возмещение фактически невозможно.

Если имущество уже зарегистрировано, достаточно получить выписку через «Действие», ЦНАП или нотариуса. При отсутствии данных в электронном реестре (особенно для объектов до 2013 года) сначала необходимо внести информацию из бумажных документов БТИ в ДРРП. Для этого нужны паспортные данные, налоговые номера собственников и подлинники правоустанавливающих документов (договоры купли-продажи, свидетельства о наследстве, приватизационные документы и т.п.).

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Только после внесения данных в реестр и получения выписки можно обращаться за компенсацией. В сложных вариантах (утрата документов, оккупация) может потребоваться судебное доказательство права принадлежности.

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