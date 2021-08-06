Поврежденные кровли, подтоплены дома, поваленные деревья и обесточивание: непогода бушевала в Украине

Поврежденные кровли, подтоплены дома, поваленные деревья и обесточивание: непогода бушевала в Украине

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на утро 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. На территории отдельных областей подтоплены жилые дома, хозяйственные постройки, повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, без света остались населенные пункты в следующих областях: Хмельницкая — 206, Киевская — 63, Тернопольская — 42, Черновицкая — 39, Львовская — 36, Винницкая — 29 Житомирская — 23 и Кировоградская — 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Касательно последствий непогоды, то спасатели их почти ликвидировали.

Тернопольская область

5-6 августа на территории городов Борщев, Залещики, сел Бильче — Золотое, Мушкатовка было частично подтоплено 2 жилых дома, 8 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий и 1 насосная станция (вследствие чего временно приостановлена подача воды в г. Борщев, около 7 тыс. населения), в г. Собрания и с. Малиновка Тернопольского района разрезано и убрано 5 поваленных деревьев. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения в г. Борщев.

Хмельницкая область

5-6 августа в г. Хмельницкий было подтоплено 5 подвальных помещений, в Каменец-Подольском районе частично повреждены 4 кровли (пристройка к клубу, 2 жилых домов, недействующего детского учебного заведения, южной башни крепости), разрезано и убрано 81 поваленное дерево.

Винницкая область

5-6 августа в Тульчинском районе были подтоплены 1 подвальное помещение, в Винницком, Жмеринском, Тульчинском, Хмельницком, Гайсинском и Могилев-Подольском районах разрезано и убрано 61 поваленное дерево.

Черновицкая область

5-6 августа на территории области разрезано и убрано 8 поваленных деревьев.

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