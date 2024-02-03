Повреждено зернохранилище: в ОВА рассказали о последствиях удара РФ по Полтавщине

В результате действий врага продовольственная безопасность Украины остается под угрозой.

Так, в Полтавской области армия РФ повредила заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая потеряна.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин.

"Специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение ущерба", – добавили в ведомстве.

Напомним, поздно вечером пятницы, 2 февраля, в Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска ударили по региону.

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