Повреждено зернохранилище: в ОВА рассказали о последствиях удара РФ по Полтавщине

В результате действий врага продовольственная безопасность Украины остается под угрозой.
Так, в Полтавской области армия РФ повредила заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая потеряна.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин.
"Специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение ущерба", – добавили в ведомстве.
Напомним, поздно вечером пятницы, 2 февраля, в Полтавской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска ударили по региону.
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