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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4071
Время на прочтение
1 мин

Повреждены дома, пожары и более 10 пострадавших в Киеве в результате атаки РФ: главные новости ночи 4 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака

Атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 июля 2025 года:

  • Атака дронов на Киев: последствия зафиксированы в 13 локациях Читать далее –>

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