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Повреждены дома, пожары и более 10 пострадавших в Киеве в результате атаки РФ: главные новости ночи 4 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 июля 2025 года:
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