ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Повреждены кровли, поваленные деревья и оборванные провода: какой беды совершила непогода в Харькове (фото)

В Харькове после непогоды зафиксированы десятки поврежденных крыш и поваленные деревья.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Непогода в Харькове

Непогода в Харькове / © mywoman.info

По состоянию на 00:00 13 июля в Харькове зафиксирован 71 случай повреждения кровель и парапетов из-за непогоды.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в сообщении в соцсетях.

Также повалено 114 деревьев, обломано 107 больших веток и оборвано 17 электрических проводов.

Напомним, что ранее сообщалось, что во время урагана в Харькове пострадал ребенок .

Несовершеннолетнюю жительницу города госпитализировали, медики оказывают ей помощь.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie