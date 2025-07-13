- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Повреждены кровли, поваленные деревья и оборванные провода: какой беды совершила непогода в Харькове (фото)
В Харькове после непогоды зафиксированы десятки поврежденных крыш и поваленные деревья.
По состоянию на 00:00 13 июля в Харькове зафиксирован 71 случай повреждения кровель и парапетов из-за непогоды.
Об этом сообщает Харьковский городской совет в сообщении в соцсетях.
Также повалено 114 деревьев, обломано 107 больших веток и оборвано 17 электрических проводов.
Напомним, что ранее сообщалось, что во время урагана в Харькове пострадал ребенок .
Несовершеннолетнюю жительницу города госпитализировали, медики оказывают ей помощь.