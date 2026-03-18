Повреждены самолеты и поражены укрытия: ВСУ атаковали российский завод "Авиастар"
Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому авиастроительному предприятию в России — «Авиастар».
Подразделения Сил обороны Украины нанесли успешный удар по инфраструктуре авиастроительного завода «Авиастар», расположенного в Ульяновской области РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Что известно об атаке по заводу «Авиастар»
Как сообщили военные, по предварительной информации, атаковали климатическое укрытие и места стоянки воздушных судов. Часть самолетов, находившихся на территории предприятия, получила повреждение разной степени тяжести.
Отмечается, что завод «Авиастар» входит в структуру «Ростеха» и является критически важным объектом для российской армии. Предприятие специализируется на:
производстве военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А;
выпуска самолетов-заправщиков Ил-78М-90А;
обслуживании тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».
В Генеральном штабе подчеркнули, что масштаб нанесенного ущерба пока уточняется.
«Силы обороны Украины продолжат наносить впечатления по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — заявили в ведомстве.
Напомним, в ночь на воскресенье, 15 марта, под удар украинских военных попали логистические объекты российских оккупационных войск.
Ранее мы писали, что Силы обороны Украины поразили аэродром Майкоп в Республике Адыгея в России.
Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по Брянскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл», который важен для производства высокоточного российского оружия.