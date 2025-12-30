- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
Повреждены судно и инфраструктура: стали известны последствия атаки на Одесчину
Под удары на Одесчине попали промышленность, порт и судно. Ранен человек.
Российские войска утром 30 декабря в очередной раз массированно атаковали Одесскую область дронами. Из-за вражеских ударов произошли повреждения промышленной, портовой инфраструктуры и гражданского судна.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в Одесском районе российские удары повредили промышленную и портовую инфраструктуру.
Из-за попадания по промышленному предприятию были повреждены пустые резервуары для хранения масла. Пострадал человек.
Кроме того, повреждения получило гражданское судно на территории порта. Обошлось без пожара. Данных о погибших и пострадавших не поступало.
На местах событий работают специальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российских военных преступлений.
Напомним, 27 декабря Кипер также информировал о российской массированной атаке на Одесскую область: оккупанты применили дроны и бомбы против портовой и промышленной инфраструктуры. На территории элеватора было повреждено оборудование для транспортировки зерна, а на предприятии по производству масла зафиксировано падение беспилотника.