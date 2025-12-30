Повреждены судно и инфраструктура: стали известны последствия атаки на Одесчину

Последствия атаки на Одесскую область 30 декабря / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска утром 30 декабря в очередной раз массированно атаковали Одесскую область дронами. Из-за вражеских ударов произошли повреждения промышленной, портовой инфраструктуры и гражданского судна.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в Одесском районе российские удары повредили промышленную и портовую инфраструктуру.

Реклама

Из-за попадания по промышленному предприятию были повреждены пустые резервуары для хранения масла. Пострадал человек.

Кроме того, повреждения получило гражданское судно на территории порта. Обошлось без пожара. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

На местах событий работают специальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российских военных преступлений.

Напомним, 27 декабря Кипер также информировал о российской массированной атаке на Одесскую область: оккупанты применили дроны и бомбы против портовой и промышленной инфраструктуры. На территории элеватора было повреждено оборудование для транспортировки зерна, а на предприятии по производству масла зафиксировано падение беспилотника.