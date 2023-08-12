Повреждены жилищные хозяйства: враг достает Сумщину из минометов, артиллерии и атакует беспилотниками

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 11 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья.

Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская громады.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Середино-будская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилищных хозяйства. Также россияне атаковали БпЛА (дрон-камикадзе, 1 взрыв).

Хотинская громада: совершен гранатометный обстрел (7 взрывов АГС).

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Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из гранатометов (18 взрывов АГС).

Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Новослободская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.

Краснопольская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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