Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Повреждены жилищные хозяйства: враг достает Сумщину из минометов, артиллерии и атакует беспилотниками

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
101
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Повреждены жилищные хозяйства: враг достает Сумщину из минометов, артиллерии и атакует беспилотниками

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 11 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья.

Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская громады.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

  • Середино-будская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилищных хозяйства. Также россияне атаковали БпЛА (дрон-камикадзе, 1 взрыв).
  • Хотинская громада: совершен гранатометный обстрел (7 взрывов АГС).
  • Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из гранатометов (18 взрывов АГС).
  • Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
  • Новослободская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Краснопольская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
101
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация