Повреждены жилые дома, много пострадавших: власти — о первых подробностях ударов по Харькову

В среду, 27 марта, во время российской атаки по Харькову пострадали не менее 16 человек, а один — погиб. Также повреждены многоквартирные дома.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Количество пострадавших возросло до 12. По уточненным данным, погиб один гражданский мужчина", — говорится в сообщении.

По словам, городского головы, среди пострадавших есть четверо детей. Также известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь Синегубов отмечает, что количество пострадавших может увеличиваться. К слову, власти сначала информировали о шести пострадавших, затем — о 12. По состоянию на 17:00 известно о 16 травмированных харьковчанах.

Терехов сообщил, что в результате атаки повреждены пятиэтажные дома. Кроме того, пострадал институт неотложной хирургии.

"Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, сейчас устанавливается", — добавил он.

Как сообщалось, днем во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Городские власти сообщили, что оккупанты наносят удары.

Впоследствии стало известно, что РФ ударила по жилому микрорайону Харькова. Российские оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району.

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