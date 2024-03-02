Поврежденые гаражи, автомобили и выбитые окна: спасатели ликвидировали последствия ударов вражеских беспилотников в Харьковской области

В Харьковской области спасатели ликвидировали последствия ударов вражеских беспилотников.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В полночь в результате попадания вражеского БПЛА по жилищной инфраструктуре Шевченковского района Харькова произошел пожар.

Горели 3 легковых автомобиля около многоэтажки на площади 15 кв.м. Кроме того, повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах. На месте ликвидации последствий вражеского удара от ГСЧС работало 15 спасателей и 2 единицы техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Еще один удар вражеского БПЛА пришелся на частный сектор поселка Большой Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника разрушился жилой дом, в котором произошел пожар на площади 80 кв.м. Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1947 г.р. На месте происшествия работали 2 единицы техники и 10 сотрудников ГСЧС.

Напомним, что ранее враг атаковал Одессу дронами.

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