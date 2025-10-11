Повторение Чернобыльской катастрофы: экстрасенс сделал прогноз

Астрология / © Pixabay

До конца осени угрозы для Украины от Запорожской АЭС нет — ситуация под контролем, несмотря на действия оккупантов.

Об этом заявил экстрасенс Роман Завидовский в эфире своего YouTube-канала

Провидец составил расклад на картах Таро и цыганской колоде и заверил, что в ближайшие месяцы больших угроз вокруг Запорожской АЭС не предвидится. В то же время возможны мелкие провокации со стороны врага.

«Что касается ЗАЭС и возможного подрыва или ситуации, которая там катастрофическая, может выйти из-под контроля, то я спешу успокоить. Я не вижу какой-то катастрофы на ЗАЭС, по крайней мере осенью 2025 года. Дальше придет зима — будем смотреть. В осенний период мне показало, что больших угроз нет. Провокации, какие-то мелкие беспорядки — возможно, но чтобы произошла масштабная катастрофа уровня Чернобыля, нет», — сказал он.

Экстрасенс в раскладе Таро получил семерку и шестерку мечей — плохой знак, однако Завидовский утверждает, что ситуацию можно исправить.

Он сказал, что ситуацию можно исправить. Карта справедливости показывает: если серьезно взяться за ее решение сейчас, проблему можно решить. Карта Рыцаря пентаклей символизирует сильного мужчину и мужскую энергетику. Ситуация критическая, но еще не поздно все исправить.

Экстрасенс впоследствии сделал расклад на цыганской колоде, который оказался более оптимистичным. Карты показали, что ситуация с ЗАЭС напряженная, но не катастрофическая для Украины.

Он пояснил, что карта любви свидетельствует о сложности ситуации, но не о смерти или катастрофе. Большинство цыганских карт положительные. Хотя на картах Таро ситуация выглядит сложнее, карта справедливости в прямой позиции показывает, что ее еще можно решить. По словам экстрасенса, повторение Чернобыльской катастрофы 1986 года не предвидится, хотя некоторая опасность все же есть.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россияне перешли к финальной, самой опасной стадии реализации своего плана по Запорожской АЭС. Оккупанты готовят масштабную провокацию с «реальной» ядерной угрозой, чтобы под ее прикрытием полностью интегрировать станцию в свою энергосистему.