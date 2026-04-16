"Прилет" по рынку с людьми: РФ совершила повторный удар по большому городу, есть раненые

Удар по Одессе 16 апреля

Реклама

Утро 16 апреля в Одессе началось с очередной вражеской атаки. В городе зафиксированы новые разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По информации местных властей, в одном из районов повреждена крыша автосалона, выбиты стекла в здании и разрушены находившиеся внутри автомобили.

Реклама

Также удар пришелся по одному из рынков — там пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

В другом районе в результате атаки поврежден частный дом и автомобиль.

В городе продолжается воздушная тревога.

Россия обстреливает Одессу — последние новости

Ночью 16 апреля российские войска совершили несколько волн атак ракетами и беспилотниками по Одессе. В результате обстрелов повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры, возникли пожары.

Реклама

По данным властей, разрушения получили по меньшей мере три многоэтажки — уничтожены фасады и выбиты остекления. Также повреждено общежитие и близлежащие здания.

Число жертв росло в течение утра: сначала сообщалось о шести погибших, впоследствии — о восьми. По состоянию на утро подтверждена гибель девяти человек, еще 23 пострадали.

Накануне вечером россияне также атаковали город. Один из дронов попал в многоэтажку в Хаджибейском районе — были разрушены квартиры, погиб человек, ранены.

Отметим, что в четверг, 16 апреля, российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине. В частности, под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населенные пункты.