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- Украина
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Повторная проверка ограниченно пригодных: в Минобороны поделились результатами ВЛК
В Минобороны сообщили, что после повторной ВЛК большинство бывших ограниченно годных признаны годными к службе.
Большинство украинцев, которые имели статус "ограниченно пригодный", после повторного медицинского осмотра признаны годными к службе — хотя бы в подразделениях обеспечения только 7% из них освобождены от службы полностью.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
По его словам, процесс прохождения повторной Военно-врачебной комиссии (ВЛК) еще продолжается, но уже известно, что лишь около 7% граждан, ранее ограниченных пригодными, теперь признаны полностью непригодными к военной службе.
"Где-то 6-7% - полностью пригодные, остальные признаны годными к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП или в военных вузах", - уточнил Лазуткин.
Ограничено пригодный - отменен, ВЛК до 6 июня
Напомним, что согласно закону от 12 февраля 2025 года все граждане призывного возраста (от 25 до 60 лет), которые до 4 мая 2024 года имели статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную ВЛК до 6 июня 2025 года включительно.
В противном случае, за нарушение правил военного учета, таких лиц могут объявить в розыск.