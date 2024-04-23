Повторная ВЛК для "ограниченно пригодных": юрист развенчал популярный миф

Военнообязанное лицо имеет статус "ограниченно пригодной", до тех пор пока снова не прошла военно-врачебную комиссию. Более того, самостоятельно перепроходить ВЛК в связи с отменой статуса "ограниченно пригодного" в настоящее время нет нужды, поскольку еще не внесены соответствующие изменения в законодательство.

Об этом рассказал юрист Роман Лихачев в эфире телемарафона.

"В настоящее время, хотя и приняты изменения в закон, однако в перечне заболеваний и изменений в 402 приказ Минобороны Украины, который именно и устанавливает принципы годности и непригодности лица для прохождения военной службы, еще не установлено ", — говорится в сообщении.

В настоящее время общественные организации, эксперты и многочисленные правительственные организации работают над изменениями этого устаревшего законопроекта.

"Сразу развенчиваю какие-то мифы о том, что с сегодняшнего дня у всех ограниченно пригодных этот статус недействителен – это неправда", — заявил он.

Ранее мы рассказывали, в чем разница между требованием ТЦК и повесткой.

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